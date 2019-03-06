Şu sıralar başrolündeki 'Alice' müzikali dolayısıyla yoğun tempoda çalışan Ezgi Mola'nın en büyük destekçisi işletmeci aşkı Mustafa Aksakallı... Aksakallı, önceki akşam da müzikal sonrası 5 aydır aşk yaşadığı Mola'yı aracıyla evine bıraktı. Artık objektiflerden kaçmayan ikilinin mutluluğu da yüzlerine yansıdı.



Doğan SAVAŞ