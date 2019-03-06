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  • 06.03.2019
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Yoğun tempoda çalışan 'nın en büyük destekçisi aşkı

Aşk servisi
Şu sıralar başrolündeki 'Alice' müzikali dolayısıyla yoğun tempoda çalışan Ezgi Mola'nın en büyük destekçisi işletmeci aşkı Mustafa Aksakallı... Aksakallı, önceki akşam da müzikal sonrası 5 aydır aşk yaşadığı Mola'yı aracıyla evine bıraktı. Artık objektiflerden kaçmayan ikilinin mutluluğu da yüzlerine yansıdı.

Doğan SAVAŞ

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