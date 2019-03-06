Komedyenler Ata Demirer ve Şafak Sezer, Yaşar Gaga'nın anısına hazırlanan 'Alakasız Şarkılar Vol 2' albümünde buluştu. Yarın piyasaya çıkacak albümde Şafak Sezer, Orhan Gencebay imzalı 'Elhamdülillah' şarkısını söyledi.
Ata Demirer, albümde Sezen Aksu'ya ait 'Şanıma İnanma' adlı şarkıyı seslendirdi.
- Saklambaç
- 06.03.2019
- Gazete
Komedyenler Ata Demirer ve Şafak Sezer, Yaşar Gaga'nın anısına hazırlanan 'Alakasız Şarkılar Vol 2' albümünde buluştu
Komedyenler Ata Demirer ve Şafak Sezer, Yaşar Gaga'nın anısına hazırlanan 'Alakasız Şarkılar Vol 2' albümünde buluştu. Yarın piyasaya çıkacak albümde Şafak Sezer, Orhan Gencebay imzalı 'Elhamdülillah' şarkısını söyledi.
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