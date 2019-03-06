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  • 06.03.2019
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’da Meryem Uzerli rüzgarı

Doha’da Meryem rüzgarı

Güzel oyuncu Meryem Uzerli, marka yüzü olduğu Atasay'ın dün 'ın başkenti 'daki davetine katıldı. Ünü sınırları aşan Uzerli, Doha'da sevgi seliyle karşılandı. Oyuncu, Arap basınının da gözdesi oldu.

SEMPATİKLİĞİYLE
takdir toplayan güzel oyuncu, basının sorularını yanıtladı. Oyuncunun Arap hayranları Uzerli ile fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı. Uzerli, fotoğraf isteklerini kırmayarak bir kez daha gönülleri fethetti.

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