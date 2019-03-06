Güzel oyuncu Meryem Uzerli, marka yüzü olduğu Atasay'ın dün Katar'ın başkenti Doha'daki davetine katıldı. Ünü sınırları aşan Uzerli, Doha'da sevgi seliyle karşılandı. Oyuncu, Arap basınının da gözdesi oldu.
SEMPATİKLİĞİYLE
takdir toplayan güzel oyuncu, basının sorularını yanıtladı. Oyuncunun Arap hayranları Uzerli ile fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı. Uzerli, fotoğraf isteklerini kırmayarak bir kez daha gönülleri fethetti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.