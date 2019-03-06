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  • 06.03.2019
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, Starmetre'de adını 2 bin 303'üncü sıraya yazdırdı

Başarı Çiçek gibi

Dilan Çiçek Deniz, emeğinin karşılığını aldı. Güzel oyuncu, Socipol verilerine göre IMDb Starmetre'de 11 milyonu aşkın yıldız arasında adını 2 bin 303'üncü sıraya yazdırdı.
Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy'u sollayan Deniz, Türk oyuncular arasında liderliği elde etmeyi başardı.

24 yaşındaki oyuncu, Harper's Bazaar dergisine de piyano dersleri aldığını açıkladı.

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