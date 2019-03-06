Dilan Çiçek Deniz, emeğinin karşılığını aldı. Güzel oyuncu, Socipol verilerine göre IMDb Starmetre'de 11 milyonu aşkın yıldız arasında adını 2 bin 303'üncü sıraya yazdırdı.
Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy'u sollayan Deniz, Türk oyuncular arasında liderliği elde etmeyi başardı.
24 yaşındaki oyuncu, Harper's Bazaar dergisine de piyano dersleri aldığını açıkladı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.