HER şey bundan üç yıl önce başladı... Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın eşi Demet Şener, eşinin kendisini sosyetik yogacı Edvina Sponza ile aldattığını öne sürüp, boşanma davası açtı.
HER şey bundan üç yıl önce başladı... Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın eşi Demet Şener, eşinin kendisini sosyetik yogacı Edvina Sponza ile aldattığını öne sürüp, boşanma davası açtı.
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