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  • 05.03.2019
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, anlaşmalı olarak evliliklerini bitirdi

, ’ın kendisini aldattığını söyledi. Önce 8, sonra 6 milyon TL tazminat istedi. Ancak istediğini elde edemeyince pes etti. 3 milyon TL’ye razı geldi. Anlaşmalı olarak evliliği bitirdi...

HER şey bundan üç yıl önce başladı... Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın eşi Demet Şener, eşinin kendisini sosyetik yogacı Edvina Sponza ile aldattığını öne sürüp, boşanma davası açtı.

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