Yaklaşık 4 aylık hamile olan Bengü, bebeğinin cinsiyetini açıkladı. Ünlü popçu, dün kızının olacağını ilan etti. Başarılı popçu, Instagram'daki paylaşımına "Sağlıkla gel güzel kızımız, şeker kızımız, bal kızımız" notu düştü.



Sevilen şarkıcı ile eşi Selim Selimoğlu'na takipçilerinden tebrik yağdı. 39 yaşındaki popçu, "Kızımız olursa adını Ayşe, Zeynep ya da Elif koyacağız" demişti.