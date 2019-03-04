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  • 04.03.2019
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 4 olan , bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Dört şarkıcı , kız annesi olacak. Şarkıcı, dün bebeğinin cinsiyetini ’da ‘Bal kızım’ diye paylaştı

Bal gibi haberi verdi

Yaklaşık 4 olan Bengü, bebeğinin cinsiyetini açıkladı. Ünlü popçu, dün kızının olacağını ilan etti. Başarılı popçu, 'daki paylaşımına "Sağlıkla gel güzel kızımız, şeker kızımız, bal kızımız" notu düştü.

Sevilen şarkıcı ile eşi Selim Selimoğlu'na takipçilerinden tebrik yağdı. 39 yaşındaki popçu, "Kızımız olursa adını Ayşe, Zeynep ya da Elif koyacağız" demişti.

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