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  • 03.03.2019
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, rotayı ülkesi 'ya kırdı!

, bayrağıyla verdiği pozunu Instagram’a yükledi. Sambacı diyarına da mekan açacağının mesajını verdi.

Samba zamanı
Salt Bae hareketiyle tüm dünyada tanınan Nusret Gökçe, rotayı Güney Amerika ülkesi Brezilya'ya kırdı... Geçtiğimiz günlerde New York'taki ikinci şubesini açmak için aylık 110 bin dolara mekan kiralayan Nusret, şimdi de 'ya el attı. Sambacı diyarında uygun ve lüks bir adres bulmak için çalışmalara başladı.



Şu sıralar Miami'deki şubesinde olan Gökçe, 10 milyon takipçili Instagram hesabında da Brezilya bayrağıyla koştuğu bir karesini paylaştı. Fotoğrafı gören Brezilyalılar Nusret'e gitmek için sabırsızlandıklarını yazdı...



Nusret, dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu 'a da kendi elleriyle et yedirmişti.

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