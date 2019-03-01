Seda Bakan ile Murat Boz'un başrolündeki 'Öldür Beni Sevgilim' filmi, önceki akşam görücüye çıktı. Alkent Cinecity'deki galaya ünlüler akın etti. Popçuyu galada geçtiğimiz aylarda barıştığı Aslı Enver yalnız bırakmadı. Hayranlarıyla beşinci kez beyaz perdede buluşan Boz'un gündeminde ise 'Organize İşler: Sazan Sarmalı' filmini Netflix'e satan Yılmaz Erdoğan vardı. Boz, filmini vizyondaki ikinci haftasında internette yayınlayıp Türk Sineması'na darbe yapan Erdoğan'a dün şu paylaşımıyla göndermede bulundu:





GÖNDERMELİ UYARI YAPTI

"Öldür Beni Sevgilim, 1 Mart'ta sinemalarda. Ama 'sadece' sinemalarda! Vizyondan kalkana kadar da başka bir platformda olmayacak. İyi seyirler canlar." Seyirciyi Erdoğan'a gönderme yaparak uyaran şarkıcının paylaşımına destek yağdı. Öyle ki geçtiğimiz aylardaki 'mısır krizi' yüzünden Mars Group'a kazan kaldıran Yılmaz Erdoğan, filmini Netflix'e sattığı için sinemaseverlerin hışmına uğramıştı. Boz da dünkü paylaşımıyla Erdoğan'ın seyircinin sinema salonundan uzaklaşmasına neden olan kararını böyle eleştirdi.



10 aylık aranın ardından Kasım 2018'de 3. kez bir araya gelen Boz ile Enver, barışma sonrası ilk kez galada birlikte poz verdi.

Murat Boz, yaptığı bu paylaşımla Yılmaz Erdoğan'ı hedef aldı.

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