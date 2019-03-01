Geçtiğimiz yıl Fahriye Evcen'in yüzü olduğu Koton, bu kez Bensu Soral'la el sıkıştı. Anlaşma öncesi geniş çaplı bir anket düzenleyen marka, Soral'ı başarılı kariyeri ve düzgün aile yaşantısı nedeniyle seçti.

Markanın yüzü olmak için geçtiğimiz yıl 1 buçuk milyon lira aldığı konuşulan Evcen'in aksine; Bensu Soral'ın bir yıllık anlaşmadan 750 bin TL ücret aldığı da konuşulanlar arasında.

Burak Özçivit'le evliliğinden bebek sahibi olmaya hazırlanan Evcen, kariyerine kısa bir ara verdi.

Soral, bu reklam anlaşması için "Gurur verici" yorumu yaptı.