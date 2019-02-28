Üç buçuk aylık hamile olan Seda Bakan, anne olduktan sonra setleri bırakmayacak.. Önceki gün Bebek'te soruları yanıtlayan 33 yaşındaki Bakan, "Oyunculuğu bırakmayacağım. Sete ara vereceğime emekli olurum daha iyi" diye espri yaptı.



Güzel oyuncunun Murat Boz'la başrol oynadığı 'Öldür Beni Sevgilim' filmi yarın vizyonda…





Aydın HAMZA