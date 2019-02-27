Ünlü modacı Ferruh Karakaşlı, 2020 ilkbahar/yaz koleksiyonunu Milano Fashion Week'te sundu... Koleksiyonda Karakaşlı ile özdeşleşmiş turuncu ve mor renklerin hakimiyeti göze çarptı. Ceremony damatlık ile sıra dışı şıklığa farklı bir soluk getirecek coşku ve dokuda olan koleksiyon, gerek İtalyan gerekse uluslararası basının büyük ilgisiyle karşılaştı. Bugüne dek görülmemiş bir ceremony yaklaşımı, kombinlerde sıra dışılığın semboli gibiydi. İtalya Moda Haftası'nda fark yaratan Karakaşlı, Amerika, Almanya, İtalya, İngiltere, Çin ve Kanada'dan siparişler aldı...





HERKES ONU KONUŞTU



Özgün tasarımlarıyla adından söz ettiren ve evsizler yararına defileler düzenleyen Karakaşlı, İtalyan basınında geniş yer buldu. Karakaşlı'nın tasarımları yine çok konuşuldu...