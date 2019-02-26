Dört yıl önce vefat eden Kayahan, önceki akşam 'Yolu Sevgiden Geçen Şarkılar Senfonik Projesi' ile Cemal Reşit Rey'de anıldı. Geceyi İpek Açar, nişanlısı Alper Kömürcü ile düzenledi. Bir röportajında Kömürcü ile 2017'de tanıştığını söyleyen ve hakkında "Kayahan'ı aldattı mı?" diye haber yapılan Açar, bu durumdan üzüntü duyduğunu söyleyip "Konsere elim ayağım titreyerek çıktım. Büyük ayıp ettiler" dedi.