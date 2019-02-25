Sosyetik DJ Faruk Sabancı, önceki gün Nişantaşı'ndaki City's'de imajıyla hava attı. Sabancı, piton derisi ceketi ve ayakkabılarıyla kendine has tarzını gözler önüne serdi.



Geçen yıl 60 bin dolarlık (320 bin lira) özel yapım ceketiyle adından söz ettiren Faruk Sabancı'nın yeni piton derisi ceketi ile ayakkabılarının da toplam 15 bin dolar yani yaklaşık 80 bin lira olduğu konuşuluyor…