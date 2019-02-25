Oyuncu Gamze Topuz, önceki günkü paylaşımıyla güldürdü. Topuz, aşkı Tümer Metin'in kendisini hangi ünlüye benzettiğini sorunca beklemediği bir cevap aldı. Metin, aşkını Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar'a benzettiğini söyledi.
Çiftpınar gibi saçları kıvırcık olan Topuz ise bu cevap üzerine şaşkına uğradı. Güzel oyuncu, bu komik anı da sosyal medyada paylaştı.
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