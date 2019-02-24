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  • 24.02.2019
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Çağla Şıkel, 'ın bebeği 'ı görmeye gitti

Halasının kuzusu

Çağla Şıkel, önceki gün yakın dostu Alişan'ın bebeği Burak'ı görmeye gitti. Alişan ile eşi Buse Tektaş'ı evlerinde ziyaret eden güzel model, 11 günlük Burak'ı öpmelere doyamadı. Şıkel, minik 'la fotoğrafını da "Gudumun yavrusu, annesinin bebeği, halasının canı" notuyla paylaştı.



Şıkel'in minik Burak'la bu karesi 'Maşallah' dedirtti.

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