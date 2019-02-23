Oyuncu Engin Akyürek, önceki gün Vadistanbul'da objektiflere takıldı. Hayranlarının ilgisiyle karşılaşan Akyürek, gelirini Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışladığı 'sessizlik' adlı hikaye kitabını imzaladı. Sevenlerini kırmayan Akyürek, ayaküstü imza günü yaptı. Gördüğü ilgiyle mutlu olan oyuncu objektiflere böyle gülümsedi.