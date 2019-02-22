Her fırsatta anne olmak istediğini söyleyen Bengü, sonunda muradına eriyor. Geçen yıl iş adamı Selim Selimoğlu ile evlenen 39 yaşındaki popçu, dün sosyal medyada yaptığı duygusal paylaşımla bebek beklediğini açıkladı. Bengü, müjdeyi şu sözleriyle duyurdu:



"Dünyanın en güzel duygusunu paylaşmanın zamanı geldi. Anne oluyorum! 16. haftamızdayız. Sanki bu yaşıma kadarki duygular bomboş benim için. Kocaman bir sevinç, heyecan, endişe… Allah'ın izniyle ve dualarınızla bebeğimizi bekliyoruz."