Murat Boz ve Seda Bakan'ı buluşturan 'Öldür Beni Sevgilim' filminin basın toplantısı önceki gün yapıldı. 1 Mart'ta çıkacak filmde yamaç paraşütü yaparak aksiyon dolu sahnelere imza atan Boz, şu sözlerle yükseklik korkusu olduğunu itiraf etti:



"Film için olmasa kimse beni asla paraşüte bindiremezdi. Ancak usta paraşütçüler eşliğinde olunca bunu yapabildim. Uçarken sadece bana verilen komutları yaptım. Zor da olsa paraşütle atlamayı başardım."