Murat Boz ve Seda Bakan'ı buluşturan 'Öldür Beni Sevgilim' filminin basın toplantısı önceki gün yapıldı. 1 Mart'ta çıkacak filmde yamaç paraşütü yaparak aksiyon dolu sahnelere imza atan Boz, şu sözlerle yükseklik korkusu olduğunu itiraf etti:
"Film için olmasa kimse beni asla paraşüte bindiremezdi. Ancak usta paraşütçüler eşliğinde olunca bunu yapabildim. Uçarken sadece bana verilen komutları yaptım. Zor da olsa paraşütle atlamayı başardım."
"Film için olmasa kimse beni asla paraşüte bindiremezdi. Ancak usta paraşütçüler eşliğinde olunca bunu yapabildim. Uçarken sadece bana verilen komutları yaptım. Zor da olsa paraşütle atlamayı başardım."
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