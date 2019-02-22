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  • 22.02.2019
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'dan "yükseklik korkusu" itirafı

Yeni filmi ‘Öldür Beni Sevgilim’de yamaç paraşütü yapan , önceki gün filmin tanıtımında ‘Yükseklik korkum var’ itirafı yaptı.

Aksiyon Murat
Murat Boz ve Seda Bakan'ı buluşturan 'Öldür Beni Sevgilim' filminin basın toplantısı önceki gün yapıldı. 1 Mart'ta çıkacak filmde yamaç paraşütü yaparak aksiyon dolu sahnelere imza atan Boz, şu sözlerle yükseklik korkusu olduğunu itiraf etti:

"Film için olmasa kimse beni asla paraşüte bindiremezdi. Ancak usta paraşütçüler eşliğinde olunca bunu yapabildim. Uçarken sadece bana verilen komutları yaptım. Zor da olsa paraşütle atlamayı başardım."

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