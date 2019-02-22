Geçtiğimiz gün soluğu İspanya'daki bir SPA ve detoks merkezinde alan Merve Boluğur'un yolculuğunun sırrı; stres tedavisi değil sürpriz projeler çıktı.



Burada ses getirecek bazı projeler için görüşmeler yapan güzel oyuncu, bir yandan da kendisine gelen film ve dizi senaryolarını okuyarak içine en çok sinen projeye karar verecek.