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  • 22.02.2019
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annesinin nü es geçmedi

, geçen yıl canına kıymak isteyen ’ün önceki günkü nü es geçmedi. Popçu, kutlama için annesinin yanına ’ya gitti.

Hayırlı evlat Hadise
Ailesine düşkünlüğüyle bilinen Hadise, annesi Gülnihal Açıkgöz'ün için önceki gün soluğu Belçika'da aldı. Ünlü popçu, annesinin yeni yaşını kardeşi Derya Açıkgöz'le şık bir mekanda kutladı.



Geçen yıl intihar girişiminde bulunan annesinin tedavi masraflarını üstlenen , Gülnihal Hanım'la mutluluk pozlarını da paylaştı. Popçu, annesiyle fotoğrafına da Fransızca 'Kalbim' notu düştü.

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