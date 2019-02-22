Ailesine düşkünlüğüyle bilinen Hadise, annesi Gülnihal Açıkgöz'ün doğum günü için önceki gün soluğu Belçika'da aldı. Ünlü popçu, annesinin yeni yaşını kardeşi Derya Açıkgöz'le şık bir mekanda kutladı.
Geçen yıl intihar girişiminde bulunan annesinin tedavi masraflarını üstlenen Hadise, Gülnihal Hanım'la mutluluk pozlarını da paylaştı. Popçu, annesiyle fotoğrafına da Fransızca 'Kalbim' notu düştü.
Geçen yıl intihar girişiminde bulunan annesinin tedavi masraflarını üstlenen Hadise, Gülnihal Hanım'la mutluluk pozlarını da paylaştı. Popçu, annesiyle fotoğrafına da Fransızca 'Kalbim' notu düştü.
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