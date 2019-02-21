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  • 21.02.2019
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ile 3 buçuk yıllık aşkı biten ’nun barışma ümidi tükendi! Terzioğlu'ndan da imalı paylaşım

ile 3 buçuk yıllık aşkı 5 ay önce biten ’nun barışma ümidi tükendi. Güzel oyuncu, önceki gün da yaptığı imalı paylaşımlarla eski aşkına sitem etti. Kaleli ise Terzioğlu ile aşk fotoğraflarını halen silmeye kıyamadı.

Kendi gibi oyuncu İlker Kaleli ile büyük aşkı geçen yıl son bulan Burçin Terzioğlu'ndan manidar gönderme… İkili, hayranlarının evlenmesini beklerken 3 buçuk yıllık ilişkiye Eylül 2018'de nokta koymuştu. Tükenmişlik sendromuna yakalandığı iddia edilen Kaleli de soluğu Kaş'ta almıştı. Sağlığına kavuşmak için Kaş'ta psikolojik destek aldığı konuşulan Kaleli, İstanbul'dan uzakta bir hayat sürerken Terzioğlu ise aşk acısıyla baş başa kaldı. Güzel oyuncu, geçtiğimiz aylarda da Kaleli ile sosyal medyadaki tüm aşk fotoğraflarını silip geçmişe 'mazi' dedi.

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