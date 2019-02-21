Kendi gibi oyuncu İlker Kaleli ile büyük aşkı geçen yıl son bulan Burçin Terzioğlu'ndan manidar gönderme… İkili, hayranlarının evlenmesini beklerken 3 buçuk yıllık ilişkiye Eylül 2018'de nokta koymuştu. Tükenmişlik sendromuna yakalandığı iddia edilen Kaleli de soluğu Kaş'ta almıştı. Sağlığına kavuşmak için Kaş'ta psikolojik destek aldığı konuşulan Kaleli, İstanbul'dan uzakta bir hayat sürerken Terzioğlu ise aşk acısıyla baş başa kaldı. Güzel oyuncu, geçtiğimiz aylarda da Kaleli ile sosyal medyadaki tüm aşk fotoğraflarını silip geçmişe 'mazi' dedi.