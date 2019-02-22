Adını oyuncu Birce Akalay'la yaşadığı aşkla duyuran balet Can Tunalı, özel hayatında 'U' dönüşü yaptı. Akalay'la yaklaşık 2 yıllık aşkı Ekim 2018'de biten Tunalı, iddiaya göre eski sevgilisi oyuncu Seda Akman'a döndü. 11 yıl önce aşk yaşayan ikili, dedikodulara göre geçtiğimiz akşam da Asmalımescit'teki Corridor adlı mekanda barışmayı kutladı. İşin ilginç yanı ise o esnada mekanda Birce Akalay'ın da olmasıydı. İkili, Akalay'ı umursamadan gece boyunca dans edip eğlendi.



INSTAGRAM'DA TAKİPLEŞME

Sarp Levendoğlu ile evliliğini 2017'de bitirdikten sonra mutluluğu bulduğu Tunalı ile aşkı hüsranla biten Akalay, yaşadığı pişti şokuyla da gözyaşlarına boğuldu. İddiaya göre güzel oyuncu, mekanı ağlayarak terk etti. Tunalı ile Akman'ın da sabaha doğru mekanı el ele terk ettiği öğrenildi. Bu arada yeniden bir araya gelen eski aşıklar, Instagram'da da takipleşmeye başladı.



Dört ay sonra Tunalı'yı 11 yıl önce aşk yaşadığı Seda Akman'la gören Akalay, iddiaya göre gözyaşına boğuldu.

Doğan SAVAŞ