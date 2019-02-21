NETFLIX'ten milyonlarca lira kazanmak uğruna, sinemaseverleri bile kullanmaya çekinmeyen Yılmaz Erdoğan'a tepki büyürken, bu konuda ona büyük destek veren Cem Yılmaz dün ilginç bir tweet'le gündem oldu. Yılmaz Erdoğan'ın, Mars Group'la planlı savaşında yer alan Cem Yılmaz, NASA'nın araştırmasına öncülük eden Florida Üniversitesi'nden antropolog Prof. Jeffrey Johnson, "Mars yolculuğu gibi, sınırlı bir alanda uzun bir süre kalmak sinirleri yıpratıyor. Bu nedenle uzay aracında, işlerin normal seyrinde yürümesi için ekibin moralini yüksek tutacak birine ihtiyacınız var" açıklamasına cevap verdi. Yılmaz, Twitter hesabından "İşim var" dedi. Cem Yılmaz'ın paylaşımı binlerce retweet ve on binlerce de beğeni aldı.
TÜRK SİNEMASINA YILMAZ DARBESİ
Organize İşler'i Netflix'e satan Yılmaz Erdoğan'a tepkiler dinmiyor. Para vererek filme giden sinemaseverler de Yılmaz Erdoğan'ı ihanetle suçladı. Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) Televizyon ve Sinema Film ile Yapımcıları Meslek Birliği, "Bu Türk sineması için devrim değil, darbedir" dedi. Sosyal medyada tepki vardı.
TÜRK SİNEMASINA YILMAZ DARBESİ
Organize İşler'i Netflix'e satan Yılmaz Erdoğan'a tepkiler dinmiyor. Para vererek filme giden sinemaseverler de Yılmaz Erdoğan'ı ihanetle suçladı. Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) Televizyon ve Sinema Film ile Yapımcıları Meslek Birliği, "Bu Türk sineması için devrim değil, darbedir" dedi. Sosyal medyada tepki vardı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.