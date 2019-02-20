Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 20.02.2019
  • Gazete

'i Kasım 2018'de kucağına alan 'ın yüzü gülüyor

Demiri eksik
Oğlu Demir'i Kasım 2018'de kucağına alan Azra Akın, önceki gün Zorlu 'deydi. Tescilli güzel, her zamanki gibi güler yüzlüydü...

Güzel oyuncu, "Demir uyurken eksiklerimi tamamlamaya geldim" dedi. Akın, eşi Atakan Koru'nun da oğullarının bakımında yardımcı olduğunu söyledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriOğlu Demir'i Kasım 2018'de kucağına alan Azra Akın'ın yüzü gülüyor
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri