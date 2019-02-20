Oğlu Demir'i Kasım 2018'de kucağına alan Azra Akın, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Tescilli güzel, her zamanki gibi güler yüzlüydü...
Güzel oyuncu, "Demir uyurken eksiklerimi tamamlamaya geldim" dedi. Akın, eşi Atakan Koru'nun da oğullarının bakımında yardımcı olduğunu söyledi.
Güzel oyuncu, "Demir uyurken eksiklerimi tamamlamaya geldim" dedi. Akın, eşi Atakan Koru'nun da oğullarının bakımında yardımcı olduğunu söyledi.
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