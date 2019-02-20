Merve Boluğur, Yağmur Tanrısevsin ve Gonca Vuslateri'nin ardından Demet Özdemir de 'oyuncu' çıktı. Özdemir, önceki akşam arkadaşlarıyla son dönemin en popüler oyunlarından 'Pubg' rekabetine tutuştu ve o anları da Instagram hesabında paylaştı.