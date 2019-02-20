Merve Boluğur, Yağmur Tanrısevsin ve Gonca Vuslateri'nin ardından Demet Özdemir de 'oyuncu' çıktı. Özdemir, önceki akşam arkadaşlarıyla son dönemin en popüler oyunlarından 'Pubg' rekabetine tutuştu ve o anları da Instagram hesabında paylaştı.
Merve Boluğur, Yağmur Tanrısevsin ve Gonca Vuslateri'nin ardından Demet Özdemir de 'oyuncu' çıktı. Özdemir, önceki akşam arkadaşlarıyla son dönemin en popüler oyunlarından 'Pubg' rekabetine tutuştu ve o anları da Instagram hesabında paylaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.