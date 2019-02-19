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  • 19.02.2019
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Eşi ’un borcu yüzünden villasına haciz gelen , şimdi de hırsız şoku yaşadı

Geçen yıl eski eşi ’un borcu yüzünden villasına haciz gelen , şimdi de hırsız şoku yaşadı. Popçu, eski çalışanının aksiyon filmlerini aratmayacak bir planla villasına girdiğini açıkladı

Vip kabus!

Pazar gecesi hırsız şoku yaşayan , dün olayı canlı yayında anlattı. '2. Sayfa' programına bağlanan popçu, Beykoz'daki villasına giren hırsızın eskiden evinde çalışan bir kadın olduğunu söyledi. Kızı Hira ile olayın şokunu atlatamadığını belirten Akalın, hırsızın bir çanta dolusu para ve mücevheri çalmaya çalışırken yakalandığını söyleyip ekledi:

"Hırsız, bir gece önce makyözlerin girdiği saatte içeri sızmış. Bir gece evin altındaki depoda yatıp, sonra odama girmiş. Hatta ben makyaj yaptırırken 'Burada ayak kokuyor' demiştim. Meğer hanımefendi ıslak ayakkabılarını çıkarmış, benim pofidikleri de giyip arkamda saklanmış. Tam evden kaçarken Kamuran Abi 'Demet Hanım, hırsız koşun yakaladım' diye bağırdı."

Akalın, hırsızla yüzleşince "Ben sana ne yaptım?" diye hesap sorduğunu söyledi.

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