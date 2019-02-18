Geçtiğimiz gün oğlu Burak'a kavuşan Alişan, babalığa iyice alıştı. Dün minik oğlu kucağındayken evinde eşi Buse Varol Tektaş'ın çektiği bu karesini Instagram'da paylaşan ünlü sanatçı, "Artık bizde pazar günleri böyle geçiyor" dedi. Alişan'ın bu karesi, beğeni yağmuruna tutuldu.
- Saklambaç
- 18.02.2019
- Gazete
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