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  • 18.02.2019
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Oğlu Burak'a kavuşan , babalığa iyice alıştı

Pazarın tatlı hali
Geçtiğimiz gün oğlu Burak'a kavuşan Alişan, babalığa iyice alıştı. Dün minik oğlu kucağındayken evinde eşi Buse Varol Tektaş'ın çektiği bu karesini 'da paylaşan ünlü sanatçı, "Artık bizde pazar günleri böyle geçiyor" dedi. 'ın bu karesi, beğeni yağmuruna tutuldu.

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