Her fırsatta vatan sevgisini gözler önüne seren Arsenal'in Türk yıldızı Mesut Özil, önceki gün nişanlısı Amine Gülşe ile soluğu İstanbul'da aldı. TRT 1'deki 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin hayranı olan ünlü çift, dizi setini ziyaret etti. Özil ile Gülşe, İngiltere'de de sık sık izledikleri dizinin setinde Engin Altan Düzyatan'la bir araya geldi.