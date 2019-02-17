Müzik dünyasının en prestijli organizasyonlarından; 61.Grammy Müzik Ödülleri'ne bu yıl Türkiye'den katılan tek sanatçı olan Edis, Mastercard Türkiye'nin onur konuğu oldu. Edis, Grammy'den sonra sınırlı sayıda ve yalnızca özel konukların girebildiği partide TLC, En Vogue gibi yıldızların şovunu izleyip diğer konuklarla birlikte eğlendi.
- Saklambaç
- 17.02.2019
- Gazete
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