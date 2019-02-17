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  • 17.02.2019
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Onur konuğu

Onur konuğu
Müzik dünyasının en prestijli organizasyonlarından; 61.Grammy Ödülleri'ne bu yıl 'den katılan tek sanatçı olan , Mastercard Türkiye'nin onur konuğu oldu. Edis, Grammy'den sonra sınırlı sayıda ve yalnızca özel konukların girebildiği partide TLC, En Vogue gibi yıldızların şovunu izleyip diğer konuklarla birlikte eğlendi.

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