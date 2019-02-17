Uludağ'ı mesken tutan ünlülere oyuncu Merve Boluğur ile ikoncan İvana Sert de katıldı. Boluğur, önceki gün bembeyaz örtüde kartpostallık görüntülere imza attı.
İvana Sert de gün boyunca çılgın partilerde doyasıya eğlendi. Sert, bir ara karlar üzerinde havalara uçup bu neşeli pozu verdi.
İvana Sert de gün boyunca çılgın partilerde doyasıya eğlendi. Sert, bir ara karlar üzerinde havalara uçup bu neşeli pozu verdi.
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