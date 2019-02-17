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  • 17.02.2019
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ve Ivana Sert Uludağ'ı mesken tuttu

'Kar'tpostal
Uludağ'ı mesken tutan ünlülere oyuncu Merve Boluğur ile ikoncan İvana Sert de katıldı. Boluğur, önceki gün bembeyaz örtüde kartpostallık görüntülere imza attı.



İvana Sert de gün boyunca çılgın partilerde doyasıya eğlendi. Sert, bir ara karlar üzerinde havalara uçup bu neşeli pozu verdi.

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