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  • 17.02.2019
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'den aşkına sürpriz! Eser Yenenler, sevgilisi Berfu Yıldız'a evlenme teklif etti

İnce eser
Sevgililer Günü için 2015 Miss Turkey 4. Güzeli sevgilisi Berfu Yıldız'ı Finlandiya tatiline götüren Eser Yenenler'den aşkına güzel sürpriz… Ünlü komedyen, bir yıllık aşkına tektaşla evlenme teklif etti.



İkili, güzel haberi sosyal medyada duyurdu. Ancak tektaşın inceliği Yenenler'in romantiğinin önüne geçti. Komedyene "Abi, tamam güldük eğlendik. Ama yüzüğün tamamını ver artık" diye esprili yorumlar geldi.



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