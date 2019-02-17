İspanyol ekibi Celta Vigo'da forma giyen futbolcu Emre Mor'un yüzü yeşil sahalarda değil; özel hayatında güldü. Şu sıralar performansıyla eleştirilen Mor, aşk hayatında ise atağa geçti. 21 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde Brezilyalı model Angelica Perla'yı sosyal medyada takibe alıp fotoğraflarını beğeni yağmuruna tuttu. Ancak Perla'dan istediği karşılığı göremeyen genç futbolcu, sosyal medyada dalga konusu olunca Sambacı güzeli takipten çıktı.
AZMİN ZAFERİ!
Pes etmeyip birkaç gün sonra Angelica Perla'yı yeniden takibe alan ünlü futbolcu, bu kez istediğini aldı. Brezilyalı güzel de Mor'un takibine aynı şekilde karşılık verip genç futbolcunun fotoğraflarını beğendi. Azmi sayesinde Sambacı güzelin kalbini çalan Emre Mor'a takipçilerinden "Aynı başarıyı yeşil sahalarda da göstermeni diliyoruz" yorumu geldi.
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