ekibiforma giyen futbolcuyüzü yeşilsahalarda değil; özel hayatındagüldü. Şu sıralar performansıylaeleştirilenaşk hayatında iseatağa geçti. 21 yaşındaki futbolcu,geçtiğimiz günlerde Brezilyalımodelsosyalmedyada takibe alıp fotoğraflarınıAncakistediği karşılığıgöremeyen genç futbolcu, sosyalmedyada dalga konusu oluncaSambacı güzeli takipten çıktı.Pes etmeyip birkaç gün sonrayeniden takibe alan ünlü futbolcu, bu kez istediğini aldı.aynı şekilde karşılık verip genç futbolcunun fotoğraflarını beğendi. Azmi sayesindetakipçilerinden