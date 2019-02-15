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  • 15.02.2019
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Oğlu Rodin'le birlikte 'de olan , 'un altını üstüne getirdi

Asker Belçim
Şimdilerde oğlu Rodin'le birlikte ABD'de olan Belçim Bilgin, önceki gün New York'un altını üstüne getirdi. Mağazalar ve müzeler arasında mekik dokuyan güzel oyuncu, tarzıyla da dikkat çekti. , 'taki dondurucu soğuktan korunmak için de kamuflaj desenli bir mont tercih etti.

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