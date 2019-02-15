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  • 15.02.2019
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Güzel model 'un 1 milyon 400 bin kişinin takip ettiği hesabı, hack'lendi

Özge'ye şok

Güzel model , önceki gün şoke oldu. Ulusoy'un 1 milyon 400 bin kişinin takip ettiği hesabı, hack'lendi. Ulusoy'un profil fotoğrafına da bir erkek fotoğrafı konuldu.

'da takipçilerini uyaran Özge Ulusoy, "Farkındaysanız bu benim hesabım ama profildeki kişi ben değilim" açıklaması yaptı.

Ünlü modelin hesabını kimlerin ele geçirdiği merak konusu oldu.

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