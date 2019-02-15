Güzel model Özge Ulusoy, önceki gün şoke oldu. Ulusoy'un 1 milyon 400 bin kişinin takip ettiği Twitter hesabı, hack'lendi. Ulusoy'un profil fotoğrafına da bir erkek fotoğrafı konuldu.



Instagram'da takipçilerini uyaran Özge Ulusoy, "Farkındaysanız bu benim hesabım ama profildeki kişi ben değilim" açıklaması yaptı.



Ünlü modelin hesabını kimlerin ele geçirdiği merak konusu oldu.