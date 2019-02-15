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  • 15.02.2019
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İtalyan ve Fransız moda devi 'nin tasarladığı siyah kazak ırkçılık tartışmalarını gündeme taşıdı

Gucci’ne gitti
İtalyan ve Fransız moda devi Gucci, geçtiğimiz günlerde yeni bir 'siyah kazak' tasarladı. Ancak bu ürün ırkçılık tartışmalarını gündeme taşıdı. Ünlü marka da gelen tepkiler üzerine kazak satışlarını durduğunu açıkladı. Bu duruma öfkelenen Amerikalı rapçi 50 Cent ise dün imzalı ürünlerinin tamamını yaktı. Öte yandan ünlü marka önceki gün de kirletilerek eskitilen bir ayakkabıyı 870 dolar'dan (4 bin 600 TL) satışa çıkardı. Ayakkabıyla dalga geçen sosyal medya kullanıcıları, "Kirli çorapla giymenizi tavsiye ederiz" yorumunu yaptı...

KİRLİ AYAKKABI 4 BİN 600 LİRA!

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