2018'de başarıları ve stilleriyle dikkat çeken ünlüler seçildi... GQ tarafından dünya çapında 23 yıldır sürdürülen ve Türkiye'de bu yıl yedinci kez düzenlenen "GQ Türkiye Men Of The Year" ödül töreni; 13 Şubat Çarşamba akşamı Volkswagen Arena'da gerçekleşti. Geceye katılan ünlü isimler şıklık yarışında gibiydi. Dergiye göre 2018'e damga vuran ünlü isimler şöyleydi...