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'ın ’in bacağına dokunması ise aşk iddialarını resmen doğruladı

2018’in en iyileri önceki gün düzenlenen törenle seçildi. Geceye katılan ünlüler şıklıklarıyla dikkat çekti

2018'de başarıları ve stilleriyle dikkat çeken ünlüler seçildi... GQ tarafından dünya çapında 23 yıldır sürdürülen ve Türkiye'de bu yıl yedinci kez düzenlenen "GQ Türkiye Men Of The Year" ödül töreni; 13 Şubat Çarşamba akşamı Volkswagen Arena'da gerçekleşti. Geceye katılan ünlü isimler şıklık yarışında gibiydi. Dergiye göre 2018'e damga vuran ünlü isimler şöyleydi...

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