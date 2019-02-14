Yıllardır aba olmak istediğini her fırsatta dile getiren Alişan'ın hayali dün gerçek oldu. Ünlü sanatçının oyuncu eşi Buse Tektaş, oğulları Burak'ı Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde dünyaya getirdi. Mutlu haberi alan ikilinin yakınları hastaneye akın etti.



Oğlunu kucağına alan 42 yaşındaki şarkıcı, gözyaşlarına hakim olamadı. Buse Tektaş ile 4 kilo 265 gram olarak sezaryenle dünyaya gelen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çiçeği burnunda anne ile babaya sosyal medyadan tebrik mesajları yağdı.