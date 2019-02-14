Premier Liğ takımı Arsenal'deki başarısıyla gururumuz olan Mesut Özil, bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Türkiye sevdasını her fırsatta dile getiren ünlü futbolcu, TRT 1'de yayınlanan 'Payitaht Abdülhamid' dizisinin hayranı çıktı.
Premier Liğ takımı Arsenal'deki başarısıyla gururumuz olan Mesut Özil, bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Türkiye sevdasını her fırsatta dile getiren ünlü futbolcu, TRT 1'de yayınlanan 'Payitaht Abdülhamid' dizisinin hayranı çıktı.
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