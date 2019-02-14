Premier Liğ takımı Arsenal'deki başarısıyla gururumuz olan Mesut Özil, bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Türkiye sevdasını her fırsatta dile getiren ünlü futbolcu, TRT 1'de yayınlanan 'Payitaht Abdülhamid' dizisinin hayranı çıktı.