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  • 14.02.2019
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’in Türk yıldızı , hayranı olduğu ‘’ dizisine övgü yağdırdı

Yurt dışındaki gururumuz olan ’in Türk yıldızı , hayranı olduğu ‘’ dizisine övgü yağdırdı. Başroldeki da Özil’e aynı şekilde karşılık verip Milli dostluğu tüm dünyaya ilan etti...

Premier Liğ takımı Arsenal'deki başarısıyla gururumuz olan Mesut Özil, bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Türkiye sevdasını her fırsatta dile getiren ünlü futbolcu, TRT 1'de yayınlanan 'Payitaht Abdülhamid' dizisinin hayranı çıktı.

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