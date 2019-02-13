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  • 13.02.2019
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Organize İşler: Sazan Sarmalı filmi, ilk 10 günde 2.161.232 kişi tarafından izlendi

’ın yazıp yönettiği ve aynı zamanda başrolünde yer aldığı Organize İşler: Sazan Sarmalı filmi, ilk 10 günde 2.161.232 kişi tarafından izlendi

10 numara başarı
Dağıtcılar ile yapımcılar arasında yaşanan 'patlamış mısır yanında bilet' krizi nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Türk Sineması'nda yüzler güldü... 'ın 'Organize İşler Sazan Sarmalı' filmi, liderliği elden bırakmadı. İlk hafta 923.663 seyirciyle açılışını gerçekleştiren film ikinci hafta sonunda da zirvedeydi.
İkinci haftasında 664.375 seyirci tarafından izlenerek Box Office Türkiye'nin birinci sırasındaki yerini koruyan film, 10 günde 2.161.232 seyirci tarafından izlenmiş oldu. Kıvanç Tatlıtuğ, Bensu Soral ve Ezgi Mola gibi yıldızların da rol aldığı filmin ilk 10 günlük hasılatı da yaklaşık 34 milyon lirayı buldu.

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