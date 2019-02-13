İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester City'deki performansıyla yeşil sahalarda fırtınalar estiren İlkay Gündoğan, aşk hayatında da gaza bastı. Geçtiğimiz yılın başlarında 2016 Ukrayna Güzeli Catherine Ramos ile kısa süreli aşk yaşayan 28 yaşındaki futbolcu, ardından da gönlünü 2018 Miss Liverpool Güzeli Abigail Foster'a kaptırmıştı.

Yıldız futbolcu, 'tescilli güzel' kriterini sürdürdü. Gündoğan, bu kez de 2008 Miss Earth Belçika Güzeli Debby Gommeren ile yeni bir aşka yelken açtı.

Gommeren, kendisini sık sık Dubai'de ziyaret eden Gündoğan'la geçtiğimiz aylarda da Nusret'te buluştu.



MİSS GİBİ KRİTER!

Ünlü futbolcunun Dubai'de oyunculuk ve modellik yapan Gommeren ile aşkı ise 30 yaşındaki güzelin paylaşımlarıyla ortaya çıktı. Sık sık Dubai'de buluşan ikiliden Belçikalı güzel, futbolcuyla geçtiğimiz aylarda Nusret Gökçe'nin mekanında da ziyafet çekti. Belçikalı güzel oyuncu, bu anları da önceki gün Instagram'da paylaştı. Yıldız futbolcunun bugüne kadar hep güzellik yarışmalarında dereceye giren yabancı modellerle aşk yaşaması ise akıllara Kenan Doğulu'nun şarkısını getirip "İlkay, güzelden anlıyor" dedirtti.



Gündoğan'ın Ukrayna Güzeli Ramos'la aşkı yabancı basında da yankı uyandırmıştı.

19 yaşındaki Miss Liverpool Güzeli de futbolcuyla geçen yıl aşk yaşamıştı.