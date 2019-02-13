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  • 13.02.2019
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hedef büyüttü! 'dan sonra 'de dünyasına attı

’deki bir oyunculuk ajansıyla sözleşme imzalayan , kısa bir süre önce de yıldızlarının oyuncu koçu ile çalışmaya başladı.

Hollywoodlu Hazal

Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Çağatay Ulusoy'un ardından ABD'deki dünyaca ünlü yetenek ajanslarından United Talent Agency ile sözleşme imzalayan Hazal Kaya da hedef büyüttü. 6 Şubat'ta hayatını 5 yıllık aşkı Ali Atay ile birleştiren 28 yaşındaki Kaya, geçtiğimiz aylarda gittiği 'de dünyasına attı.



STARLARIN İZİNDEN
Aralarında Angelina Jolie ve Johnny Depp'i de himayesinde bulunduran ajansla sözleşme imzalamakla kalmayan , birçok Hollywood yıldızının da oyuncu koçu olan Lori Lively ile çalışmaya başladı.

ULUSOY DA ÇALIŞTI
Daha önce de Çağatay Ulusoy'la çalışan ve yakışıklı oyuncuyu ABD'li birçok yapımcı ve yıldızla tanıştıran , Kaya'nın yeteneğine hayran kaldı. Bu arada dünyaca ünlü aktris Blake Lively'nin de ablası olan ve kardeşinin dünya çapında yakaladığı şöhretinde büyük pay sahibi olan Lori Lively, 'la dünyaevine giren Kaya'yı da sosyal medyadan tebrik etmeyi ihmal etmedi.
Çağatay Ulusoy da Lori Lively'den ders almıştı.



Dünyaca ünlü yıldız Blake Lively'nin başarısında ablası Lori'nin katkısı büyük.

Yeteneğiyle Lori Lively'i kendisine hayran bırakan Hazal Kaya, yakında tekrar ABD'ye gidip Hollywood'lu yapımcılarla görüşecek.

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