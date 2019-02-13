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  • 13.02.2019
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 Seki, '' için aşka dair duygularını kaleme aldı

Aşk girdap gibidir
Deniz Seki, Kafa dergisinin '' özel sayısı için aşka dair duygularını kaleme aldı. Şarkıcının "Aşk Denizi" ismini verdiği yazısının bir bölümü şöyle: Aşk sizi kendine çeker, ona girdap gibi çekilirsiniz. 'nun bir şarkısında dediği gibi; 'Kalbi olanlar kurtulamaz aşktan...'

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