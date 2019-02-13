Deniz Seki, Kafa dergisinin '14 Şubat' özel sayısı için aşka dair duygularını kaleme aldı. Şarkıcının "Aşk Denizi" ismini verdiği yazısının bir bölümü şöyle: Aşk sizi kendine çeker, ona girdap gibi çekilirsiniz. Sezen Aksu'nun bir şarkısında dediği gibi; 'Kalbi olanlar kurtulamaz aşktan...'
- Saklambaç
- 13.02.2019
- Gazete
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