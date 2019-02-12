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  • 12.02.2019
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’nın ’taki defilesinde baş manken olan Çağla Şıkel, podyumu salladı

Önceki akşam ’nın ’taki defilesinde baş manken olan 40 yaşındaki Çağla Şıkel, podyumu salladı

Başarılı modacı Hakan Akkaya, önceki akşam ABD'de Türk rüzgarı estirdi. Akkaya, New York Fashion Week'te Ticaret Bakanlığı desteğiyle ve Tanıtım Grubu işbirliğiyle 'GlamRock' defilesini gerçekleştirdi.

'li modaseverler defile öncesi Springs Studio önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Defilede Çağla Şıkel, baş manken olarak yer aldı. 40 yaşındaki iki çocuk annesi Şıkel, performansıyla podyumu salladı. Aralarında Didem Soydan'ın olduğu modeller podyumda Barış Manço ve Zeki Müren şarkıları eşliğinde yürüdü.



YERLİ VİCTORIA'S SECRET MELEĞİ
Şıkel'e ABD basını da büyük ilgi gösterdi. 40 yaşındaki ünlü mankenden "Türkiye'nin meleği" diye bahsedildi.

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