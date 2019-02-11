Sahnelere dönmesi için sevenlerinin internette imza kampanyası başlattığı Sezen Aksu'dan mesaj var. 2016'da sahneye veda eden Minik Serçe önceki gün hayranlarına "Ben de sizi çok özledim; ama sahneyi değil. Zaten her zaman müziğin içindeyim, bırakmaya da niyetim yok" diye seslendi.