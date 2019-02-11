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  • 11.02.2019
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'dan mesaj var! Sahnelere dönüyor

Minik Serçe dönüyor
Sahnelere dönmesi için sevenlerinin internette imza kampanyası başlattığı Sezen Aksu'dan mesaj var. 2016'da sahneye veda eden Minik Serçe önceki gün hayranlarına "Ben de sizi çok özledim; ama sahneyi değil. Zaten her zaman müziğin içindeyim, bırakmaya da niyetim yok" diye seslendi.

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