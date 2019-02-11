Güzel oyuncu İlay Erkök'le bir yıllık aşkına iki ay önce nokta koyan şarkıcı ve oyuncu Keremcem, ayrılık acısını çabuk unuttu. Geçtiğimiz günlerde son bir şans için kapısını çaldığı kendisinden 15 yaş küçük Erkök'ten olumsuz yanıt alan Keremcem, bunun üzerine özel hayatında gaza bastı. 41 yaşındaki sanatçı, önceki akşam yeni sevgilisiyle Nişantaşı'nda nispetteydi. Yakışıklı şarkıcı, Gazal adındaki İranlı sevgilisiyle bir mekanda baş başa yemek yerken objektiflere yakalandı. Birbirlerinden gözlerini alamayan ikilinin keyifli halleri dikkat çekti.

YENİ İLİŞKİYE YENİ ŞARKI

Birkaç saat sonra aşkıyla mekandan ayrılan Keremcem, muhabirlerin sorularını yanıtladı. İranlı güzelle yeni tanıştıklarını ve birbirlerini tanıma aşamasında olduklarını söyleyen yakışıklı popçu, "14 Şubat'ta 'Aşk Biliyor İşini' adlı yeni şarkımı çıkaracağım" diyerek de hem aşkta hem de işte her şeyin yolunda olduğunu belirtti. İkili, romantik yemeğin ardından soluğu popçunun evinde aldı.

Doğan SAVAŞ



Erkök'ü çabuk unutan Keremcem, önceki akşam İranlı yeni aşkıyla yemekteydi.





Herkes, Keremcem ile İlay Erkök'ün evlenmesini beklerken ikilinin ayrılığı şaşırttı.