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  • 10.02.2019
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beyaz sabun aşeriyor!

’la evliliğinden yedi aylık hamile olan oyuncu , beyaz sabuna aşerdi. Ünlü oyuncu, sürekli banyoya gidip beyaz sabun kokluyor.

Beyaz sabun aşeriyor!
İkiz kızlarına 7 aylık hamile olan Pelin Akil, şu sıralar banyodan çıkmaz oldu. Sosyal medyada beyaz sabuna aşerdiğini söyleyen güzel oyuncu, önceki gün de "Sürekli banyoya gidip beyaz sabun kokluyorum" açıklamasını yaptığı videoyu takipçileriyle paylaştı.

Anneannesinin de daha önce aynı durumu yaşadığını söyleyen Akil, "Sabun yememek için kendimi zor tutuyorum" diyerek şaşırttı. Bunun üzerine oyuncuya takipçilerinden "Sana kalıp kalıp beyaz sabun gönderelim ama yeme sakın" diye esprili yorumlar geldi.



Akil, kendi gibi oyuncu eşi 'la doğum için gün sayıyor.

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