İkiz kızlarına 7 aylık hamile olan Pelin Akil, şu sıralar banyodan çıkmaz oldu. Sosyal medyada beyaz sabuna aşerdiğini söyleyen güzel oyuncu, önceki gün de "Sürekli banyoya gidip beyaz sabun kokluyorum" açıklamasını yaptığı videoyu takipçileriyle paylaştı.
Anneannesinin de daha önce aynı durumu yaşadığını söyleyen Akil, "Sabun yememek için kendimi zor tutuyorum" diyerek şaşırttı. Bunun üzerine oyuncuya takipçilerinden "Sana kalıp kalıp beyaz sabun gönderelim ama yeme sakın" diye esprili yorumlar geldi.
Akil, kendi gibi oyuncu eşi Anıl Altan'la doğum için gün sayıyor.
Anneannesinin de daha önce aynı durumu yaşadığını söyleyen Akil, "Sabun yememek için kendimi zor tutuyorum" diyerek şaşırttı. Bunun üzerine oyuncuya takipçilerinden "Sana kalıp kalıp beyaz sabun gönderelim ama yeme sakın" diye esprili yorumlar geldi.
Akil, kendi gibi oyuncu eşi Anıl Altan'la doğum için gün sayıyor.
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