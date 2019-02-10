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  • 10.02.2019
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Bir haftada bir buçuk milyon

Bir haftada bir buçuk milyon
Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği ve başrolünde oynadığı 'Organize İşler: Sazan Sarmalı' filmi, başarısını katladı. İlk üç günde bir milyon kişiyi sinema salonuna çeken filmi, ilk haftasında bir buçuk milyon kişi izledi. Filmin gişe hasılatı da 15 milyon liradan 23 milyon liraya yükseldi. Bu rakam, mısır krizi nedeniyle filmin vizyon tarihini erteleyen Erdoğan'ın yüzünü güldürdü.

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