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  • 09.02.2019
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’in annesi 'i hastanede ziyaret etti

’in annesi Ceyhan Hanım, gelinini hastanede ziyaret etti.

Fahriye nöbeti

Geçtiğimiz gün tatile gittiği Kartalkaya'da rahatsızlanan 'in tedavisi sürüyor. 7 aylık hamile Evcen'in eşi , önceki akşam hastanede güzel oyuncunun başında nöbet tuttu.



Özçivit eşi ile oğullarının sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Gelininin grip olduğunu duyar duymaz hastaneye koşan Ceyhan Özçivit de "Her şey yolunda. Erken doğum söz konusu değil" açıklamasını yaptı.

Doğan SAVAŞ

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