Geçtiğimiz gün tatile gittiği Kartalkaya'da rahatsızlanan Fahriye Evcen'in tedavisi sürüyor. 7 aylık hamile Evcen'in eşi Burak Özçivit, önceki akşam hastanede güzel oyuncunun başında nöbet tuttu.





Özçivit eşi ile oğullarının sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Gelininin grip olduğunu duyar duymaz hastaneye koşan Ceyhan Özçivit de "Her şey yolunda. Erken doğum söz konusu değil" açıklamasını yaptı.



Doğan SAVAŞ