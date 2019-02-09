Merakla beklenen 'Alice Harikalar Diyarında' müzikali, önceki akşam Zorlu PSM'de görücüye çıktı. Başrollerinde Serenay Sarıkaya (Alice), Ezgi Mola (Kraliçe), Enis Arıkan (Tavşan), Şükrü Özyıldız (Şapkacı), İbrahim Selim (Kral) ve Merve Dizdar'ın (Kedi) yer aldığı müzikalin prömiyerine ünlüler akın etti. İzleyenlere masalsı bir dünya sunan müzikal, sanatseverleri büyüledi. Görkemli sahne tasarımı ve başarılı oyunculuklarıyla izleyenlere keyifli anlar yaşatan müzikal, ayakta alkışlandı.





SERENAY'A TAM NOT

İlk kez tiyatro sahnesinde boy gösteren Serenay Sarıkaya, dans ve müzik performansıyla övgüleri topladı. Biletleri günler öncesinden tükenen gösteri, seyirciye masalsı saatler yaşatarak muhteşem bir başlangıç yaptı. Prömiyerinde sanatseverlerden büyük ilgi gören müzikalin Haziran biletleri de şimdiden tükendi.

KRALİÇE EZGİ

Ezgi Mola'yla 4 aydır birlikte olan işletmeci Mustafa Aksakallı, gecede oyuncuyla karesini 'Kraliçem' diye paylaşıp ilk aşk pozuna imza attı.



Bürsin, "Serenay, bu projeye ruhunu verdi. Onunla gurur duyuyorum"



Sanat aşığı sosyetik Şebnem Çapa ile kızı Ceylan Çapa da müzikali izleyenler arasındaydı…





Geceye şıklığıyla damga vuran Hadise, "Ben de müzikalde oynamak isterim" dedi.