Bşiktaş'ın eski yıldızı Dusko Tosic'le eşi Jelena Karleusa'nın birbirini aldattığını öne süren Sırp basınından yeni iddia... Tosic'in daha önce Sırp model Sofija Milosevic ve Lazio'da forma giyen Filip Djordjevic'in eşi Jovana ile yakınlaştığını öne süren Sırp basını, ünlü futbolcunun Ekim 2018'de de Belgradlı model Vladana Railic ile Antalya Kemer'de kaçamak yaptığını yazdı. Görgü tanıkları, "Instagram'daki yazışmaları, pahalı hediyeler, akşam yemekleri ve gezilerle sona erdi. Bağlantı gizli olmasına rağmen halka açık yerlerde gerçek bir aşk çifti olarak davrandılar" diye konuştu. Başta aşk iddiasını yalanlayan Vladana ise "Dusko, muhteşem bir adam ve mükemmel bir baba" diyerek yasak aşkı resmen doğruladı.





DUBAI'DEN BELGRAD'A KAÇTI

Vladana ayrıca Sırp basınının Boşnak futbolcu Ognjen Vranjes'le yasak aşk yaşadığı iddia ettiği Jelena'ya da "Dusko'dan sonra o köylüyle nasıl birlikte olduğunu anlamıyorum" diyerek taş attı. Yine Sırp basınının iddiasına göre seksi model, futbolcuyla geçen hafta Dubai'de aşk kaçamağı yapmayı planladı. Ancak Tosic, Dubai'ye ailesiyle gidince Sırbistan'a döndü...





YASAK AŞK DÜELLOSUNDA SON PERDE

Sırp basını hemen hemen her gün ikili hakkında haber yapıyor. Jelena Karleusa ise Sırp gazetelerine dava açmaya hazırlanıyor.